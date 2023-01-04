Aralarında husumet bulunan A.G. ile M.G. Kılıçalipaşa Mahallesi'nde 2 Ocak'ta sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladı. A.G., suikast silahı ile ateş ettiği M.G.'yi ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Konuya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli A.G.'yi Beşiktaş Baltalimanı bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda silahla iki el ateş ederek yaraladığı kişiyle aralarında husumet olduğunu söyleyerek, suçunu itiraf etti.

[Fotoğraf: DHA]

Suikast silahı ele geçirildi

A.G.'nin üst aramasında, üzerinde ateşlemeye yarayan iki düğme, mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan kızak ve silahı kurmaya yarayan anahtarlık bulunan siyah renkli araba anahtarlığı şeklindeki olayda kullanılan suikast silahı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

​​​​​​Hastanede tedavisi süren yaralının durumu ciddi.