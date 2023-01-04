1 Ocak'ta aracıyla Turhal ilçesinden il merkezi yönüne giden H.C., Söngüt köyü mevkiinde, arızalanması üzerine yol kenarına park ettiği aracından indi. H.C., bu sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, H.C.'ye çarpıp kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede bulunan kırık araç parçaları, ilçede kaza yapan araçlarla karşılaştırıldı. Yürütülen araştırmada, M.K.'nin minibüsünün kırık olan sağ yan aynasının, kaza yerinde bulunan kırık araç parçalarıyla eşleştiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.