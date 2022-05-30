Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da 'Müsilaj' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) mafya tipi organize suç örgütlerine 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, 8 adrese eş zamanlı düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda 11 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, değişik çaplarda 104 fişek ve 96 av fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kaldı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
315 gözaltı kararı verilmişti
EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu.
Etiketler: Antalya
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