Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te daha önce boşaltılan iki katlı metruk ahşap bina çöktü.
Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan iki katlı ahşap metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, daha önce boşaltılan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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