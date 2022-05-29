Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 21:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
File direğine tekme attı, ayağına demir saplandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın’da bir okulun bahçesinde voleybol oynarken skora sinirlenen genç file direğine tekme attı. Ayağına demir saplanan genç, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
Efeler ilçesi'ndeki Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu’nun bahçesinde bir grup genç voleybol oynamak için buluştu.
Doğukan Bulgulu isimli genç, oynadığı takım maçı kaybedince sinirle voleybol direğine tekme attı.
Bulgulu'nun ayağı, tekme attığı direkteki demire saplandı. Arkadaşları hemen yardım çağırdı.
Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süre uğraşarak demir testeresiyle gencin ayağına saplanan demiri kesti.
Yaralı genç, ayağındaki demirle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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