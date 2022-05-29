Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metrobüs arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da metrobüsün duman çıkararak arızalanması sonucu yolcular durağa yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.
Zincirlikuyu yönünde seyreden metrobüs, Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.
Dumanın farkedilmesi üzerine araçtan tahliye edilen yolcular, Yenibosna metrobüs durağına kadar yürüdü.
İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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