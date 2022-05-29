Türkiye genelindeki uygulamaya 27 bin 546 personel katıldı. Ekipler 7 bin 304 noktada motosiklet, traktör ve servis araçları ile sürücü ve yolcuları kontrol etti.

175 bin 468 araç denetlendi, 92 çalıntı ve arama kaydı bulunan araç tespit edildi.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen bin 358 araç trafikten men edildi, 12 bin 184 araca da idari para cezası kesildi.

829 şüpheliye adli ve idari işlem yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 314 zanlı yakalandı, 16 kişi gözaltına alındı.