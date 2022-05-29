Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'da Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler
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