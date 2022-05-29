Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin üzerine tuğla düştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken tırdan üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde O.N. idaresindeki tırın dorsesindeki tuğlalar, İsmetpaşa mevkisinde aynı yönde ilerleyen H.T. yönetimindeki plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası Trafik
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