Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri ODTÜ bahar şenliklerinde PKK propagandası yapanlara yönelik harekete geçti.

Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ve yasa dışı pankart açtıkları belirlendi.

Video ve fotoğraf analiz çalışmalarında tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasadışı yayın ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden yalnızca 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu belirlendi. 4 şüphelinin daha önce silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem geçirdiği tespit edildi.