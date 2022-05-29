İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki arkadaş, sohbet etmek için bir istinat duvarının üstüne oturdu.

İki genç arasındaki koyu muhabbeti fırsat bilen bir hırsız ise, gözünü duvarın üstündeki telefona dikti.

İlk önce etrafını kolaçan eden şahıs, ardından gençlerin yanında duran telefonu büyük bir ustalıkla aldı.

Olayın ardından hırsız, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, iki arkadaş çok geçmeden telefonun çalındığını anladı.

Hırsızlık anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.