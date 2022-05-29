Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 12:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsız telefonunu yanından böyle çaldı
Esenyurt’ta sohbet eden iki arkadaşın yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki arkadaş, sohbet etmek için bir istinat duvarının üstüne oturdu.
İki genç arasındaki koyu muhabbeti fırsat bilen bir hırsız ise, gözünü duvarın üstündeki telefona dikti.
İlk önce etrafını kolaçan eden şahıs, ardından gençlerin yanında duran telefonu büyük bir ustalıkla aldı.
Olayın ardından hırsız, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, iki arkadaş çok geçmeden telefonun çalındığını anladı.
Hırsızlık anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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