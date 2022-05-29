Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmalarına başladık. Henüz neden çıktığıyla ilgili net sonuca ulaşamadık. Şu an için endişe edilecek bir durum yok" dedi.