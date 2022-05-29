Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'daki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangını sonucunda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmalarına başladık. Henüz neden çıktığıyla ilgili net sonuca ulaşamadık. Şu an için endişe edilecek bir durum yok" dedi.
Etiketler: Bolu Orman Yangını
Son Haberler
- 21:08
- 21:06
- 20:46
- 20:41
- 20:27
Sıradaki Haber
Ege'de sıcak hava bunaltıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz