"Mare" isimli kuru yük gemisi, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Kartal açıklarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Sürüklenmeye başlayan gemi, "Arel 4" isimli başka bir kuru yük gemisine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazaya ilişkin tutanak tuttu.

Ardından her iki gemi de seyirlerine devam etti.