Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da iki kuru yük gemisi çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Kartal açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.
"Mare" isimli kuru yük gemisi, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Kartal açıklarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Sürüklenmeye başlayan gemi, "Arel 4" isimli başka bir kuru yük gemisine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
Ardından her iki gemi de seyirlerine devam etti.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
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