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Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hayati Akdemir yönetimindeki servis minibüsü, Cihat Palta’nın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler, otomobildeki 1 kişi ve servis minibüsündeki 9 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi AksaraySon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 20:33
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