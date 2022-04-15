Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 163 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 163 parça sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde ve belirlenen adreslerde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 163 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Araçtaki Soner A., Ahmet A. ve Önder Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Tarihi Eser
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