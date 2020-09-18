Haber Giriş: Kaynak: AA
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2020
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 18.09.2020, 19:28:12 TSİ
Enlem : 34.8146 N
Boylam : 25.2608 E
Derinlik : 7.09 km
Detay : https://t.co/RrlMw6MfrD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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