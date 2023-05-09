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Türkiye
TRT Haber 09.05.2023 18:28

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 18.22'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Muğla'nın kıyı ilçelerinde hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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