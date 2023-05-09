Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 18.22'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Muğla'nın kıyı ilçelerinde hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [23.89 km] Dalaman (Muğla)
Tarih:2023-05-09
Saat:18:22:06 TSİ
Enlem:36.487 N
Boylam:28.843 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pmRbdykjsJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi