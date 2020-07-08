Haber Giriş: Kaynak: AA
Akçakoca'da deniz kahverengiye dönüştü
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağışlı hava dolayısıyla 38 kilometrelik sahil boyu, yağmurun sürüklediği çamurlu suyla kahverengiye boyandı.
[Fotoğraf: AA]
Sahil şeridinin renginin kahverengiye bürünmesinin ardından vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirterek vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.
[Fotoğraf: AA]
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