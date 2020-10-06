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Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gümrük Muhafaza ekiplerince, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda çeşitli markalara ait kaçak 414 cep telefonu ele geçirildi.
Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın tırın dorsesinde gizli bölmelerine çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 414 cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili tır şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: cep telefonu Akçakale Gümrük kapısıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 11:12
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