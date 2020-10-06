Kastamonu'da dün iki adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Z.A, S.H, S.A. ve S.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.A. ve S.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.H. ve S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

