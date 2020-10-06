Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'ya toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar ile hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bölge genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ile hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: toz taşınımı Marmara BölgesiSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 10:38
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