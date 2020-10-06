İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde 3 Ekim'de 23.00-02.00 saatlerinde kent genelinde 249 ekip, 526 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulübü gibi kapalı olması gereken mekanlar, ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri ile amaç dışı faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler yapıldı.

19 iş yeri mühürlendi

Uygulamada 6 bin 242 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

COVID-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ve sigortasız çalışan 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 iş yeri mühürlendi.