Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de kimyasal madde yüklü kamyondan sızıntı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimyasal madde yüklü kamyonun deposundan etrafa yayılan sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Özgürlük Caddesi'nde seyreden Gürcan Ö.'nün kullandığı hidrojen peroksit yüklü kamyonun plastik deposunda sızıntı meydana geldi.
Durumu fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tanktaki sızıntı sorununu giderdi. Etrafa yayılan kimyasal madde ise ekiplerce temizlendi.
Etiketler: Kocaeli kimyasal madde kamyonSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 11:11
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