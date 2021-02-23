Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun atık yağ deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle istasyonun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.