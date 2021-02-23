Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Bu arada, merkeze bağlı Yaylakonak beldesinde ve Karaçalı Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığı ve okullarda yüz yüze eğitime karantina süresince ara verildiği açıklandı.