Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 78 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Bu arada, merkeze bağlı Yaylakonak beldesinde ve Karaçalı Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığı ve okullarda yüz yüze eğitime karantina süresince ara verildiği açıklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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