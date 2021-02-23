Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 35 kişi tutuklandı
Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon SIM kartlarını değiştirerek mobil bankacılık üzerinden hesaplarını boşaltan 35 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçiren bir örgütün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı tespit edildi.
Şebekenin, yeni SIM kartları kullanarak 44 kişinin mobil bankacılık sistemlerine ulaşarak hesaplarındaki 2 milyon 698 bin 819 lirayı boşalttığı belirlendi.
43 şüpheliden 35'i tutuklandı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Şubat'ta İstanbul, Manisa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 1'i ev hapsi, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Siber Suçlar
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