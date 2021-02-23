Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, silahlı organize suç örgütünün, kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediği tespit edildi.

Dijital materyaller ve belgeler de ele geçirildi

Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 111 ekip ve 528 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 1168 tabanca fişeği, 86 kartuş, 30 kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.