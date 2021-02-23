Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kümbet yaylası karla kaplandı, fotoğraf severler akın etti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Giresun’un yaylaları, yemyeşil çam ağaçları ve güzel doğası karla buluşunca doğaseverler için doyumsuz görüntüler oluştu.
Giresun’un Dereli İlçesine bağlı ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kümbet yaylası beyaza bürünmüş doğasıyla havadan görüntülendi.
Dereli ilçesinde sel felaketi yaşanmıştı
Havadan görüntülenen Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketi meydana gelmişti.
İlçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ eliyle başlatılan ihya ve inşaat çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler: Doğal Yaşam Kar Yağışı
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