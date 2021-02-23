Giresun’un Dereli İlçesine bağlı ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kümbet yaylası beyaza bürünmüş doğasıyla havadan görüntülendi.

Dereli ilçesinde sel felaketi yaşanmıştı

Havadan görüntülenen Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketi meydana gelmişti.

İlçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ eliyle başlatılan ihya ve inşaat çalışmaları ise sürüyor.