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Türkiye
AA 27.05.2023 16:53

AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kent dışında oy kullanacak seçmenleri sandıklarının bulunduğu illere otobüslerle taşıyor.

AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen organizasyonla İstanbul'da yaşayan ancak ikameti ülkenin farklı bölgelerinde olan seçmenlerin, oy kullanacakları bölgelere otobüslerle ücretsiz nakli sağlanıyor.

Bu kapsamda çok sayıda vatandaş, otobüslerin hareket edeceği Zeytinburnu'ndaki AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezine geldi. Burada otobüslere binen seçmenler, oy kullanacakları illere görevliler tarafından yolcu edildi.

Vatandaşlardan Döndü Dal, Kahramanmaraş'a oy kullanmak için gideceğini, aynı otobüsle İstanbul'a geri geleceğini söyledi.

Sivas'a gideceğini belirten Mehmet Çiçek ise organizasyonu düzenleyen parti yetkililerine teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, İstanbul'dan kalkacak 230 civarında otobüsle seçmenlerin taşınacağını söyledi.

Kentten oy kullanabilmeleri için Anadolu'ya 50 bine yakın kişinin taşınacağını bildiren Aslıyüksek, deniz, hava ve demir yoluyla da taşımanın yapıldığını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan ise 14 Mayıs'taki seçimlerde aynı organizasyonu yaptıklarını, bu kapsamda hasta, yaşlı ve engelli seçmenlerin de bulunduğu 25 bin 462 kişinin taşındığını anlattı. 

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