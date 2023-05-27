İki bulut arasındaki hortum görenleri şaşırttı

Zara ilçesinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte nadir olarak görülen hortum meydana geldi. İki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Hava sıcaklığı eşitlendiği için hortumun yere inmesi gerçekleşmedi"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, bulutlar arasında hortumların nasıl oluştuğunu anlattı.

"Yer yüzeyi ısındıkça sıcaklığın arttığı bölge üzerindeki nemli hava parselinin sıcaklığı ne kadar hızla artarsa hava parselin yükselme hızı da artacaktır. Normalde hava parseli yükselirken her 100 metrede hava sıcaklığı 0,6 ila 1 derece santigrat düşer. Bu soğumayla hızla yükselen hava parselinin sıcaklığı düşmeye başlar. Nemli ve sıcak hava parselindeki yükselme etrafındaki hava sıcaklığı ile dengeye gelinceye kadar yükselir. Yükselme esasında hava kararsızdır.

Çevre sıcaklığı ile eşit duruma geldiğinde denge hali oluşur. Denge yüksekliği ne kadar yüksekte olursa dikey olarak bulutların, hortumları oluşması gücü daha fazla olur. Yükselen hava parselinin sıcaklığı ile çevre havanın sıcaklığı arasındaki fark çok fazla olduğunda dikey fırtınaların, hortumların, gücü daha fazla olur. Bunlara paralel olarak dolu oluşması ve dolunun hava parselinin sıcaklığına göre de iri veya küçük olabilir."

Videoda yükselen hava parseli içindeki hortumun görüldüğünü söyleyen Özdemir, "Fakat alt tarafındaki hava parseli çevresindeki havanın sıcaklığı ile eşit hale geldiği için hortumun yere inmesi gerçekleşmemiş ve bulut içinde kaybolmuştur" dedi.