Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA, TRT Haber 27.05.2023 15:13

İki bulut arasındaki hortum görenleri şaşırttı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki bulut arasında hortum oluştu.

Zara ilçesinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte nadir olarak görülen hortum meydana geldi. İki bulut arasında beliren hortum görenleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa süreliğine oluşan hortumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Hava sıcaklığı eşitlendiği için hortumun yere inmesi gerçekleşmedi"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, bulutlar arasında hortumların nasıl oluştuğunu anlattı. 

"Yer yüzeyi ısındıkça sıcaklığın arttığı bölge üzerindeki nemli hava parselinin sıcaklığı ne kadar hızla artarsa hava parselin yükselme hızı da artacaktır. Normalde hava parseli yükselirken her 100 metrede hava sıcaklığı 0,6 ila 1 derece santigrat düşer. Bu soğumayla hızla yükselen hava parselinin sıcaklığı düşmeye başlar. Nemli ve sıcak hava parselindeki yükselme etrafındaki hava sıcaklığı ile dengeye gelinceye kadar yükselir. Yükselme esasında hava kararsızdır.

Çevre sıcaklığı ile eşit duruma geldiğinde denge hali oluşur. Denge yüksekliği ne kadar yüksekte olursa dikey olarak bulutların, hortumları oluşması gücü daha fazla olur. Yükselen hava parselinin sıcaklığı ile çevre havanın sıcaklığı arasındaki fark çok fazla olduğunda dikey fırtınaların, hortumların, gücü daha fazla olur. Bunlara paralel olarak dolu oluşması ve dolunun hava parselinin sıcaklığına göre de iri veya küçük olabilir."

Videoda yükselen hava parseli içindeki hortumun görüldüğünü söyleyen Özdemir, "Fakat alt tarafındaki hava parseli çevresindeki havanın sıcaklığı ile eşit hale geldiği için hortumun yere inmesi gerçekleşmemiş ve bulut içinde kaybolmuştur" dedi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Çocuğunu kurtarmak isterken kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
17:10
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı
17:08
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
16:54
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
16:35
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ