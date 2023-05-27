Togg, depremzede kardeşlerin sünnet arabası oldu

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altun, ziyaret ettiği Başkan Bilgin'den, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'dan kente gelip Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi'nde kalan Ziya-Yasemin Kılıç çiftinin çocukları Mehmet Akif ve Ahmet Egemen Kılıç'ın sünnet merasimi için makam aracı Togg'u tahsis etmesini istedi.

Sünnet olacak depremzede kardeşler, Bilgin'in talimatıyla süslenen "Anadolu kırmızısı" Togg ile kaldıkları yurdun önünden alınarak şehrin caddelerinde dolaştırıldı.

Depremzede kardeşlerin sünnet töreni Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapıldı.

Altun, Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte misafir edilen depremzede ailelerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Şimdi de depremzede bir ailemizin çocukları için sünnet merasimi düzenledik. Milli gururumuz Togg'u Türkiye'ye kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve çocuklarımızın sünnet töreni için aracı tahsis eden Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Ziya Kılıç da çocuklarının sünnet merasimine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Depremzede kardeşler ise Togg'u çok beğendiklerini söyledi.