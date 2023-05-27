Çok Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.05.2023 14:15

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın, Eskişehir ve Kütahya'da ise bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın 13.00-20.00 saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde, bugün 14.00-19.00 saatlerindeki gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Otogarda 28 Mayıs hareketliliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor
15:22
Ankara'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü
15:21
Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü
15:20
AŞTİ'de seçim hareketliliği
15:13
Türk savunma sanayii LIMA 2023'te boy gösterdi
15:06
Fahrettin Altun: Esas olan Türkiye eksenidir diyoruz
Özel izinle üretilen bitkiler tıpta kullanılıyor
Özel izinle üretilen bitkiler tıpta kullanılıyor
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ