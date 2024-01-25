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Türkiye
AA 25.01.2024 03:10

Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta hastaneye ulaştırıldı

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede olan ilçenin en uzak yerleşim yerlerinden Süleymankümbet köyü Aşağı Yurt mezrasında yaşayan hamile Melike Akpolat rahatsızlandı.

Yakınları, yol kar ve tipiden kapalı olduğu için 8 çocuk annesi Akpolat için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta hastaneye ulaştırıldı

Yolun ulaşıma açık olduğu Süleymankümbet köyüne kadar giden sağlık ekipleri, ulaşıma kapalı olan yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi de paletli ambulansla katederek mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları Akpolat'ı paletli ambulansa alarak, yolun ulaşıma açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Akpolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da yolu kardan kapanan mezradaki hasta hastaneye ulaştırıldı

Selahattin Akpolat, eşinin rahatsızlandığını ifade ederek, "Yolumuz kar ve tipi nedeniyle kapandı. Allah devletten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Köyümüz çok uzak. Allah razı olsun, paletli ambulans geldi ve bu şekilde eşimi hastaneye kaldırdılar" dedi.

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