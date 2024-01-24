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Türkiye
DHA 24.01.2024 23:58

Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde giden tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Iğdır’ın Suveren-Korhan karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır istikametine seyir halinde olan Yusuf Çakmaz (27) yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden İran plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Çakmaz ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti. Yaralı yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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