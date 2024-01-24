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Türkiye
DHA 24.01.2024 23:57

1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. ve S.A.A.’nın ellerinde bulunduğunu belirttikleri bir tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi

Şüphelilerin üst aramalarında deri üzerine yazılmış 1300 yıllık olduğu iddia edilen tarihi Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Tarihi Tevrat ise muhafaza altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kahramanmaraş Tarihi Eser Kaçakçılık
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