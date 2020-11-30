Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da yoğun sis etkisini gösteriyor
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, bir süre sonra yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.
Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentteki sis, özellikle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Şehirde soğuk hava sebebiyle de araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.
Etiketler: Meteoroloji
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