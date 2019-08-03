Ağrı'dan Van'a hasta götüren İsmet Demirci idaresindeki 04 DE 885 plakalı ambulans, Ağrı Adliye Kavşağı'nda Mehmet Bilici yönetimindeki 04 T 5021 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada, ambulans ve taksi sürücülerinin yanı sıra ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ile taksideki isimleri öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki hasta ve hasta yakınları farklı bir ambulansa Van'a sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA