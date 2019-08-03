PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgüte 1994 yılında katıldığı tespit edilen Nesibe Buldan ve Rihan Ova isimli 2 terörist, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde teslim oldu.

Sınırı geçerek teslim olan teröristler Derecik'te gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber