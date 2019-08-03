Cengiz Sezici, nefes darlığı şikayetiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü oyuncui burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cengiz Sezici için yarın 13.00'te Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Ardından naaşı, toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderilecek.

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol almıştı.

Kaynak: AA