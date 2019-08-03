Ercan Ünlü yönetimindeki otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, Olcay Çakar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Haydar Ünlü (51), Ümmü (48) ve Eyyüp Hepel (45) ile Güssün (40), Esra (10) ve Ezgi Çakar (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Çakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, sürücü Ercan Ünlü'nün eşinin hastalığı nedeniyle dün vefat ettiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA