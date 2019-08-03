Halit Akkoyun yönetimindeki un yüklü tır, freninin patlaması üzerine, Park kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobil ile trafik ışığı direğine çarparak devrildi.

Kazada, 52 yaşındaki sürücü Akkoyun ağır yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, freni patlayan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller ile trafik ışığı direğine çarparak devrilmesi görülüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber