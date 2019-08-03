Bitki çeşitliliği açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri Türkiye. İlaçtan kozmetiğe, hatta tüm dünyada tüketilen içeceklerin bileşenlerine kadar pek çok ürünün temelinde bu bitkiler var.

Avrupa'nın tamamında 12 bin bitki türü bulunuyorken, Türkiye'de 11 bin bitki türü var.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada, ülkemizin bitki çeşitliliğinin çok zengin olduğunu söylüyor.

Bitkisel ürünlerin işlenmesi ekonomik değerini artırıyor

Türkiye'deki bitki çeşitliliğini anlatabilmek için tek bir örnek yeterli. Sadece Artvin'de tüm Almanya'dan daha fazla bitki türü var.

Yetişen farklı türlerden elde edilen ürünlerin piyasadaki değeri hayli yüksek. Bu değer ekonomiye katıldığında kırsal bölgelerin kalkınması açısından da önemli bir adım atılmış olacak.

Bazı bitki türleri hiç işlem görmeden tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Ancak uzmanlar, bitkisel ürünlerin işlenmesinin ekonomik değerini de artırdığına vurgu yapıyor.

TBMM'de bitkileri korumak için komisyon kuruldu

İlaç ve kozmetik devleri bu bitkileri hammadde olarak satın alıyor. Bu bitkilerin işlenerek ihraç edilmesi, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı demek. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştırma komisyonu kuruldu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, ülkemizdeki bitki türlerinin 3 bin 600'den fazlasının endemik türlerden oluştuğunu anlatıyor.

"Bu sektörün dünyadaki hacmi çok yüksek. Ülkemizde bu sektörü ayağa kaldırdığımız zaman, kırsal kesimdeki kadın işçilere istihdam sağlamış olacağız. Komisyonun amacı, bu zenginliği korumak."

Komisyon, geçtiğimiz hafta Çin'den gelen bir heyeti ağırladı. Alım garantili anlaşmalarla tarım sektörüne yeni bir ivme kazandırılması hedefler arasında.

Botanik zenginlik yakın bir gelecekte, Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alabilir.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Mustafa Oğuz