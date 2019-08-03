Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne bir destek de Samsunlu lise öğrencilerinden geldi.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde, eğitim öğretim döneminde başlatılan mavi kapak ve plastik atık toplama kampanyası, yaz tatilinde de sürdü.

Öğretmen ve öğrencilerin katkı verdiği proje kapsamında 6 ay içinde 2 milyon mavi kapak ve 300 kilogram pet şişe toplandı. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi ile iletişime geçen Okul Müdürü Osman Şafak ile 4 lise öğrencisi mavi kapakları ve şişeleri, derneğe teslim etti.

Öğrenciler, derneğin mavi kapak ve plastikler için verdiği tekerlekli sandalyeyi ise ilçedeki bir engelliye hediye etti.

"Geri dönüşüm açısından örnek bir proje"

Okul Müdürü Osman Şafak, öğrencilerin her türlü plastik materyali topladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Amacımız hem geri dönüşüme destek olmak hem de bunun karşılığında aldığımız tekerlekli sandalyeleri engellilerimize hediye etmektir. Proje sayesinde öğrencilerimizde çevre bilinci ve farkındalık arttı. Hem yardımseverlik hem de geri dönüşüm açısından öğrencilere örnek bir proje oldu. Yani proje iki amaca hizmet ettiği için mutluyuz."

Şafak, projenin tüm okullarda uygulanması için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA