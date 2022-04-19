Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
"Ağlayan gelin" çiçeğini koparana 80 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler bahar ayının gelişiyle çiçek açtı. Ters laleleri koparanlara 80 bin lira para cezası kesiliyor.
Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan laleler çiçek açtı.
Nisan ayında açan ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Endemik tür olan ters laleleri koparanlara 80 bin lira para cezası kesiliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kahramanmaraş
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