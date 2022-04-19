Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da soba zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde yaşayanlar sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, karı kocanın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çakıllar Mahallesi'nde ikamet ed en görme engelli 75 yaşındaki Abdil ile 68 yaşındaki eşi Havana Çakar'dan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Çakar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Konya Soba Zehirlemesi
Son Haberler
- 15:34
- 15:36
- 15:31
- 15:24
- 15:24
Sıradaki Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz