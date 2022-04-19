Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de çarpışan iki otomobil yanmaya başladı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlar yanmaya başladı, yangın ekiplerce söndürüldü. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Nuran Sansar idaresindeki otomobil ile C.E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kılıçköy girişinde çarpıştı.
Kaza nedeniyle C.E'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Kazanın ardından yanmaya başlayan aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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