Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yapılan başvuru neticesinde Eskişehir simidinin coğrafi işareti kente kazandırıldı.

Çibörek, met helvası, Sivrihisar incili küpesi, Sivrihisar cebesi, Sorkun çömleğinin ardından Eskişehir simidiyle kentin ETO tarafından tescil ettirilen ürün sayısı 6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir ile özdeşleşmiş ürünlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

ETO'nun kente özgü ürünleri korumak, isimlerini ve geleceklerini güvence altına almak için tescil çalışmalarına son yıllarda çok önem verdiğini anlatan Güler, son 5 yılda yaptıkları çalışmalarla şehrin coğrafi işaretli ürün sayısını artırdıklarını ifade etti.