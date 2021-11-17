Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki sis 6 kazaya neden oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afyonkarahisar'daki sis 6 ayrı noktada trafik kazasına sebep oldu. Kazalarda toplam 5 kişi yaralandı.
Çay-Sultandağı ilçeleri arasında sis nedeniyle 6 ayrı noktada toplam 15 araç, trafik kazasına karıştı.
Kazalarda yaralanan 5 kişi ambulanslarla, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Belirli bir süre trafiğin kapandığı Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde tek şeritten ilerliyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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