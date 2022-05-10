Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Musa Cumhur Çetinkaya idaresindeki servis minibüsü, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda Halil Aydın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 15 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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