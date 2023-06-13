Afyonkarahisar'da sel çamaşır makineleri ve buzdolaplarını sürükledi

Kentte yaklaşık iki haftadan bu yana olumsuz hava şartları devam ediyor.

Bolvadin ilçesine bağlı Kurucuova Köyü'nde yağışla birlikte kısa sürede sel oluştu.

Yolların dereye döndüğü köyde, azgın sular deyim yerindeyse önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Köydeki bir esnafın dükkanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde selin şiddeti gözler önüne serildi.

[Fotoğraf: İHA]

Görüntülerde esnafın dükkanın önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerden oluşan beyaz eşyaların sel suları ile birlikte sürüklenmeleri saniye saniye kayıt altına alındı.

Selin ardından ekipler iş makineleri ile köyde temizlik çalışması başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Sel nedeniyle bazı tarım alanlarında da zarar oluştu.